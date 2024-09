Izžrebana skoraj 1,8 milijona evrov vredna šestica

Ljubljana, 2. septembra - V igri Lota so v nedeljo izžrebali 1.770.460,20 evra vredno šestico. Nov slovenski milijonar je dobitno kombinacijo 8-19-25-42-43-44 vplačal prek spleta, dobitek pa lahko prevzame tretji delovni dan po žrebu oziroma vse do 7. novembra letos, so sporočili z Loterije Slovenija.