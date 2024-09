Evropske rokometne ekipe v lov za Györ

Ljubljana, 4. septembra - Rokometašice madžarskega Györa so v minuli sezoni prekinile triletno vladavino norveškega Kristiansanda v ligi prvakinj. V sezoni 2024/25 so igralke iz šestega največjega madžarskega mesta najbolj resne kandidatke za sedmi naslov. Med najbolj ambicioznimi pa so v elitnem evropskem klubskem tekmovanju tudi rokometašice Krima Mercatorja.