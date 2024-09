Golob z balkanskimi kolegi pozdravil napoved imenovanja komisarja za širitev

Bled, 2. septembra - Premier Robert Golob je danes na Blejskem strateškem forumu (BSF) s kolegi iz Hrvaške, Srbije in Albanije pozdravil napoved predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o imenovanju evropskega komisarja, ki se bo ukvarjal zgolj s širitvijo. Voditelji so se dotaknili tudi tematik, povezanih z vojnama v Ukrajini in Palestini.