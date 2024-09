V Sloveniji potrdili prve tri primere okužbe z virusom Zahodnega Nila letos

Ljubljana, 2. septembra - V Sloveniji so potrdili prve tri primere okužbe z virusom Zahodnega Nila letos, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Kot so navedli, so vse tri primere okužbe potrdili v severovzhodnem delu Slovenije, v Pomurski in Podravski regiji. To so prvi primeri po petih sezonah, ko okužb z virusom v Sloveniji niso zaznali.