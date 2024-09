Belgija za evropsko komisarko predlaga zunanjo ministrico Lahbib

Bruselj/Bukarešta, 2. septembra - Belgija je za svojo kandidatko za evropsko komisarko izbrala dosedanjo zunanjo ministrico Hadjo Lahbib, danes poročajo belgijski mediji. S tem je kot zadnja država EU posredovala ime kandidata, potem ko so to pred njo storile vse preostale članice. Romunija je medtem, kot kaže, popustila pritisku in prav tako predlagala žensko kandidatko.