Evropska komisija podprla ukrepe za ohranitev medicinskih sester v zdravstvenih sistemih

Ljubljana/Bruselj, 2. septembra - Evropska komisija je danes z regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo WHO Europe podpisala sporazum o podpori državam članicam pri njihovih prizadevanjih, da zdravstvene delavce, posebej medicinske sestre, obdržijo v svojih zdravstvenih sistemih in povečajo privlačnost poklicev v zdravstvu, so sporočili iz Bruslja.