V tujem notranjem podjetju leta 2022 delal vsak četrti zaposleni

Ljubljana, 8. septembra - Tuja notranja podjetja so leta 2022 predstavljala 3,9 odstotka vseh podjetij v Sloveniji, ustvarila so 28,2 odstotka dodane vrednosti in zaposlovala 26,8 odstotka zaposlenih. Ekonomsko najpomembnejša so bila pod nadzorom Nemčije, Avstrije in Švice. Prihodki od prodaje tujih notranjih podjetij so predstavljali 31 odstotkov vseh v Sloveniji.