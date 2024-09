Goriška knjižnica Franceta Bevka od danes z novim bibliobusom

Nova Gorica, 2. septembra - V Goriški knjižnici Franceta Bevka so danes slavnostno prerezali trak na novem bibliobusu, ki bo nadomestil starega z letom izdelave 2005. Potujoča knjižnica sicer mesečno obišče 85 lokacij, od tega tri v zamejstvu, in ima 1800 stalnih članov. Novo vozilo je stalo 450.000 evrov in je opremljeno z najsodobnejšo IKT tehnologijo.