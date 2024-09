Motnje pri dobavi zdravila Ozempic tudi v Sloveniji, pristojni odsvetujejo nakup prek spleta

Ljubljana, 2. septembra - Zaradi velikega povpraševanja tudi v Sloveniji prihaja do težav v preskrbi z zdravilom za zdravljenje sladkorne bolezni Ozempic. Na javni agenciji za zdravila in lekarniški zbornici zagotavljajo, da si pristojni prizadevajo omiliti težave v preskrbi. Odsvetujejo nakup prek spleta in opozarjajo, da zdravilo ni odobreno za t. i. estetsko hujšanje.