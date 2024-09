SPD in FDP kljub volilnemu porazu še naprej podpirata vlado pod vodstvom Scholza

Berlin, 2. septembra - Kljub porazu koalicijskih strank na deželnih volitvah v Turingiji in na Saškem nemški socialdemokrati (SPD) in liberalci (FDP) še naprej podpirajo vlado pod vodstvom kanclerja Olafa Scholza. Iz SPD so sporočili, da bo Scholz njihov kanclerski kandidat tudi v prihodnje, zavezanost koalicijski vladi pa je izrazil tudi vodja FDP Christian Lindner.