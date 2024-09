Severnokorejcema grozi kazen zaradi fotografije z letošnjih OI

London, 2. septembra - Slike dobitnikov olimpijskih medalj v namiznem tenisu iz Severne in Južne Koreje, ki so skupaj fotografirali na odru za zmagovalce po nastopu na igrah v Parizu, so obšle svet. A Severnokorejcema zaradi "ideološke neprimernosti" grozi kazen, če ne bosta obsodila svojega neprimernega vedenja, poroča britanski Guardian.