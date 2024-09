Nevladniki pred BSF opozorili na neukrepanje EU glede Palestine

Bled, 2. septembra - Vsi pozivi EU k prekinitvi nasilja Izraela nad Palestincem so prazni, dokler ni konkretnih ukrepov, so danes opozorili govorci na protestu nevladnikov pred začetkom Blejskega strateškega foruma (BSF). Obenem so izpostavili dvoličnost, ki da jo z vabilom nekdanje izraelske zunanje ministrice Cipi Livni na Bled izkazuje slovenska vlada.