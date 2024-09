Mobilni telefoni prepovedani tudi na nizozemskih osnovnih šolah

Haag, 2. septembra - V nizozemskih osnovnih šolah je od danes prepovedana uporaba mobilnih telefonov, potem ko so jih v začetku leta prepovedali že v srednjih šolah. Po navedbah ministrstva za šolstvo telefoni motijo učence in zmanjšujejo njihovo zbranost, kar negativno vpliva na učno uspešnost. O prepovedi razpravljajo tudi v Nemčiji, Belgiji, Franciji in na Irskem.