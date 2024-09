Transspolna atletinja Petrillo v polfinalu v Parizu

Pariz, 2. septembra - Slabovidna Italijanka Valentina Petrillo je nastopila na paraolimpijskih igrah v Parizu in se je uvrstila v polfinale v teku na 400 m v kategoriji T12. Sprva so poročali, da naj bi bila prva transspolna paraolimpijka. A je bila to nizozemska atletinja Ingrid van Kranen, deveta v finalu meta diska na igrah v Riu de Janeiru leta 2016.