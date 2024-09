Salzburški festival bo v prihodnjih letih razširil svoje kapacitete

Salzburg, 3. septembra - Salzburški poletni festival bo v prihodnjih letih razširil svoje kapacitete za 10.000 kvadratnih metrov. Projekt prenove in širitve, za katerega so v proračunu do leta 2031 predvideli okrog 400 milijonov evrov, se bo začel v kratkem, so nedavno napovedali organizatorji. Letošnji festival je dosegel dobrih 98 odstotkov zasedenosti.