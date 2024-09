Letošnje poletje v Sloveniji najtoplejše v zgodovini meritev

Ljubljana, 2. septembra - Letošnje poletje je bilo najtoplejše na ravni celotne države v zgodovini meritev. Poletje so namreč zaznamovala topla jutra in noči, zato so bile povprečne najnižje dnevne temperature zelo visoke. Prav tako so na Agenciji RS za okolje (Arsu) zabeležili najtoplejši avgust doslej, v nedeljo pa doslej najvišje septembrske temperature.