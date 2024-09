Ljubljanska borza uvodoma brez večjih premikov

Ljubljana, 2. septembra - Ljubljanska borza je nov teden začela brez večjih sprememb. Indeks SBI TOP je doslej pridobil 0,05 odstotka. V prvi kotaciji so do 11.30 največ, okoli 1,20 odstotka, pridobile delnice Cinkarne Celje, prek odstotek pa izgubile delnice NLB in Save Re. Najbolj prometne so delnice Krke, lastnika jih je zamenjalo že za 1,4 milijona evrov.