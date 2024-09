Preobilje dežja odneslo letošnjo letino žit v Sloveniji

Murska Sobota, 2. septembra - Letošnja letina žit v Sloveniji je po oceni kmeta in podpredsednika Sindikata kmetov Slovenije Ferija Kučana izjemno slaba, predvsem zaradi vremena. Pogoste in dolgotrajne padavine med majem in junijem so negativno vplivale na rast žit, iz zemlje so izprale hranila ter povzročile bolezni, je povedal za STA. Kmete skrbijo tudi razmere na trgu.