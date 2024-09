Na požarišču pod Poreznom mirno, razmere spremlja gasilska straža

Tolmin, 2. septembra - Na težko dostopnem terenu pod Poreznom na območju Občine Tolmin, kjer je v soboto popoldne zagorelo, so razmere trenutno pod nadzorom, je za STA danes povedal generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Tla sicer še vedno tlijo, vendar dima in ognja ni. Požarna straža nadzoruje območje in upa na čimprejšnje padavine.