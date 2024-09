Eden od okuženih z virusom Zahodnega Nila z blažjim potekom, tudi drugi ni življenjsko ogrožen

Maribor, 2. septembra - Dva od okuženih z virusom Zahodnega Nila v Sloveniji so sprejeli na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor. "Eden je imel blažji potek in je že odpuščen, drugi ima nekoliko težji potek, določene zaplete, ni pa življenjsko ogrožen," je danes za STA povedala predstojnica oddelka Božena Kotnik Kevorkijan.