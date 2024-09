Ukrajinska vojska obranila obsežen ruski zračni napad

Kijev/Moskva, 2. septembra - Nad Kijevom in okolico je ukrajinska vojska davi sestrelila več kot 20 manevrirnih in balističnih raket. V napadu sta bili ranjeni najmanj dve osebi. O zračnih napadih ruskih sil poročajo tudi v regijah Harkov in Sumi, kjer je bilo ranjenih 13 ljudi. Medtem ko so ukrajinske sile ponoči napadle obmejno rusko regijo Belgorod in ranile eno osebo.