Pred obalo Norveške poginil domnevni ruski "kit vohun"

Stavanger, 2. septembra - Kita Hvaldimirja, ki naj bi vohunil za Rusijo, so našli mrtvega v zalivu Risavika na jugozahodu Norveške, je sporočila nevladna organizacija Marine Mind, ki je spremljala njegovo gibanje. Vzrok pogina ni znan. Norveški morski biologi so leta 2019, ko so ga prvič opazili, na njem našli pripet pas, primeren za namestitev kamere.