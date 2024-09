Ministrstvo osnovnim šolam določilo tretji predmet na naslednjem NPZ

Ljubljana, 2. septembra - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je danes objavilo sklep, s katerim je določilo, iz katerega tretjega predmeta bo na posamezni osnovni šoli konec letošnjega šolskega leta potekalo nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za devetošolce. Izpiti bodo iz predmetov biologija, geografija, šport in tuji jezik, so sporočili na ministrstvu.