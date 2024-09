Dnevnik o začetku novega šolskega leta (2. 9.)

Ljubljana, 2. septembra - Tina Jereb v komentarju z naslovom Ko se hodi v šolo, ne v službo piše o začetku novega šolskega leta in kopici vprašanj, s katerimi so se v minulih tednih ubadali številni ravnatelji in učitelji. Smo res uredili vse, kar je bilo treba, morda kateremu od učencev vseeno še manjka kak učbenik, kakšni bodo starši šolarjev?