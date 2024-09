Ukrajinska vojska obranila obsežen ruski zračni napad

Kijev, 2. septembra - Nad Kijevom in okolico je ukrajinska vojska davi sestrelila več kot 20 manevrirnih in balističnih raket, so sporočili iz regionalne vojaške uprave. Ostanki sestreljenih raket so padli na tri kijevska okrožja ter povzročili škodo na vozilih in nestanovanjskih stavbah. V napadu sta bili ranjeni najmanj dve osebi, poroča španska tiskovna agencija Efe.