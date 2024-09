Gradnja novega infekcijskega oddelka UKC Maribor se zamika

Maribor, 8. septembra - Gradnja novega oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor na mestu, kjer so na začetku leta porušili dotrajano staro stavbo, se zamika. Kot so za STA povedali na ministrstvu za zdravje, bo zaradi prvotno podcenjene vrednosti treba počakati na zunanjo revizijo projekta.