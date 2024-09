Sabalenka in zlata z OI Zheng Qinwen v četrtfinalu, izpadla branilka OP ZDA Gauff

New York, 2. septembra - Belorusinja Arina Sabalenka je v osmini finala odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku, kjer je druga nosilka, premagala Belgijko Elise Mertens s 6:2 in 6:4, izpadla pa branilka naslova Coco Gauff. V ponovitvi finala olimpijskih iger v Parizu med zlato Kitajko Zheng Qinwen in Hrvatico Donno Vekić je bila prva boljša s 7:6 (2), 4:6 in 6:2.