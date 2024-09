Sabalenka gladko v četrtfinale, izpadla branilka OP ZDA Gauff

New York, 2. septembra - Belorusinja Arina Sabalenka je v osmini finala odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku, kjer je druga nosilka, premagala Belgijko Elise Mertens s 6:2 in 6:4. V četrtfinale zadnjega turnirja za veliki slam sezone se je uvrstila tudi Emma Navarro, trinajsta nosilka je v ameriškem obračunu ugnala branilko naslova Coco Gauff s 6:3, 4:6 in 6:3.