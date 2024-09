Dimitrov in Fritz četrtfinalista, pri ženskah uspešna Badosa

New York, 1. septembra - Bolgar Grigor Dimitrov, Američan Taylor Fritz in Španka Paula Badosa so prvi četrtfinalisti odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Največ dela je imel ob tem 33-letni Bolgar, ki je potreboval pet nizov. Fritz je bil po štirih boljši od Norvežana Casperja Ruuda, Badosa pa ni imela večjih težav ob drugi uvrstitvi v četrtfinale grand slamov.