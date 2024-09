Slovaški, latvijski in danski hokejisti na ZOI 2026

Alborg/Bratislava, 1. septembra - Reprezentance Slovaške, Latvije in Danske so si danes na kvalifikacijskih turnirjih zagotovile nastop na hokejskem turnirju na prihodnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini leta 2026. Latvija je dobila domač turnir, na katerem je Slovenija zasedla tretje mesto.