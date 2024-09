Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 8. in 1. 9.)

Ljubljana, 1. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o uradnem odprtju veleposlaništva Alžirije v Sloveniji in o prevzemu prvega enomesečnega predsedovanja Slovenije Varnostnemu svetu Združenih narodov v tem mandatu nestalne članice. Poročale so tudi o 19. Blejskem strateškem forumu, ki se v Sloveniji začenja v ponedeljek.