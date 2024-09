Slovenci razočarani po EP v športnem plezanju: Osem finalov, nobene kolajne

pripravil Aleksander Mladenović

Lozana, 1. septembra - V Villarsu v Švici se je z današnjima finalnima odločitvama v kombinaciji končalo letošnje evropsko prvenstvu v športnem plezanju. Slovenci so se kljub odsotnosti najboljše Janje Garnbret, ki se je po olimpijskih igrah v Parizu odločila za krajši premor, dobro odrezali. Navdušili so z osmimi finali, a so jih malenkosti ločile od vsaj enega odličja.