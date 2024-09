Olimpijin prvi tekmec v konferenčni ligi na vrh bundeslige

München, 1. septembra - Nogometaši Heidenheima so v drugem krogu nemškega državnega prvenstva zabeležili še drugo zmago. Tokrat so na domači zelenici prvi tekmeci slovenske Olimpije v konferenčni ligi premagali Augsburg s 4:0. S tem so se zavihteli na vrh lestvice. Drugo zmago je zabeležil tudi münchenski Bayern, ki je bil boljši od Freiburga (2:0).