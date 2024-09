Zastoji na cestah se nekoliko umirjajo

Jesenice/Šentilj/Koper, 1. septembra - Potem ko je prvo septembrsko nedeljo zaznamoval gost promet z zastoji, so se razmere proti večeru začele nekoliko umirjati. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg dva kilometra, pred prehodom Šentilj proti Avstriji pa je kolona dolga dva do dva in pol kilometra, poroča prometno-informacijski center.