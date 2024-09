Roglič nadoknadil še 38 sekund, etapa na Cuitu Negru domačinu

Oviedo, 1. septembra - Slovenski kolesarki as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je v 15. etapi dirke po Španiji od Infiesta do vrha zahtevnega klanca Cuitu Negro (142,9 km) nadoknadil še 38 sekund v lovu na rdečo majico vodilnega. To je za 43 sekund obdržal Avstralec Ben O'Connor. Etapa je sicer pripadla domačemu ubežniku Pablu Castrillu (Kern Pharma).