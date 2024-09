Kosovska policija vztraja pred zaprtimi srbskimi uradi na severu

Mitrovica, 1. septembra - Kosovska policija tudi danes vztraja pred stavbami uradov na severu države, ki so jih varnostni organi po petkovih racijah zaprli. V Mitrovici so danes na enega od teh objektov postavili papirnate table z napisi v treh jezikih in obeležji Republike Kosovo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.