Predsednica republike ob začetku šolskega leta spomnila na vlogo šole pri razvoju socialnih veščin

Ljubljana, 2. septembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici ob današnjem prvem šolskem dnevu šolarje in dijake spomnila, da šola poleg učenja predstavlja tudi priložnost za razvoj socialnih veščin in učenje o tem, kaj pomeni biti dober človek, nekdo, ki sprejema in ceni drugačnost, ki se zaveda skupnosti, ne le svojih potreb.