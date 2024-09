Tudi na prvo septembrsko nedeljo ne gre brez zastojev

Jesenice/Šentilj/Koper, 1. septembra - Tudi na prvo septembrsko nedeljo, ki je kljub začetku meteorološke jeseni v znamenju poletne vročine, ne gre brez gostega prometa z zastoji. Ti spet nastajajo pred predorom Karavanke in mejnim prehodom Šentilj ter na zahodni in južni ljubljanski obvoznici, potovanje se občutno podaljša tudi na cestah v slovenski Istri.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj trenutno dolg štiri kilometre. Čakanje pri izstopu iz države se približuje eni uri, so pa razsežnosti zastoje vsaj za zdaj precej manjše kot v preteklih koncih tedna. Za tiste, ki so namenjeni proti Kranjski Gori, na Prometno informacijskem centru za državne ceste priporočajo izvoz Jesenice vzhod.

Predor Karavanke proti Sloveniji medtem občasno zapirajo zaradi zastoja na avstrijski strani, saj prometni tokovi še naprej potekajo tudi v smeri obmorskih letovišč.

Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj je proti Avstriji zastoj dolg 1,5 kilometra, v drugi smeri pa na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški znaša en kilometer.

Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in Viča mimo Kozarij in Brezovice proti Kopru prav tako prihaja do zastojev, ti nastajajo tudi na vzporedni regionalki proti Vrhniki. Promet se ustavlja še na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Framom, pred delovno zaporo proti Mariboru.

Gost promet z zastoji je ob tem na cestah Lesce - Bled in v obeh smereh na glavnih regionalnih cestah na Obali, torej Lucija - Strunjan - Izola, Koper - Dragonja in med mejnim prehodom Sočerga ter primorsko avtocesto.

Do polnoči bo zaradi gorsko-hitrostne dirke na odseku med Šembijami in Gabrjem zaprta cesta Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, ki velja za alternativno prometnico pri vračanju z območja Kvarnerja proti notranjosti Slovenije.