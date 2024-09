Delovna nesreča na območju Kranja se je končala tragično

Kranj, 1. septembra - V soboto zjutraj je na enem od gradbišč na območju Kranja prišlo do delovne nesreče. Pri padcu z višine se je hudo poškodoval 22-letni gradbeni delavec. Kljub zdravstveni oskrbi je danes ponoči umrl. Policisti dogodek še preiskujejo, tudi v smeri kaznivega dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženja, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.