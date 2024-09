Stepli so se na otroškem nogometnem turnirju

Rače, 1. septembra - V soboto zvečer je prišlo do pretepa med gledalci nogometnega turnirja na območju policijske postaje Rače, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Prvotni verbalni spor se je namreč prelevil v fizični obračun, ki so ga spremljale tudi grožnje. Tri odrasle osebe so prejele plačilni nalog.