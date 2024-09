Vreme: Sončno

Ljubljana, 1. septembra - Danes bo sončno. Popoldne bodo nastale posamezne nevihte, verjetnejše bodo v gorah in na prehodu med Primorsko in Notranjsko. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.