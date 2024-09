Rusija ponoči sestrelila več kot 150 ukrajinskih brezpilotnikov

Moskva, 1. septembra - Ruska zračna obramba je ponoči sestrelila najmanj 158 ukrajinskih brezpilotnikov, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Večino dronov so uničili nad obmejnimi regijami, nekateri so leteli tudi proti prestolnici. Ukrajinski brezpilotniki so pred tem v soboto zadeli dve ruski naftni skladišči.