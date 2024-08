Medvode, 31. avgusta - V Medvodah je danes potekalo državno prvenstvo v sprintu na rolkah. Državna prvaka sta postala Anja Mandeljc in Vili Črv, ki sta bila najhitrejša že v kvalifikacijah pred izločilnimi boji in tudi prva favorita pred tekmo, so sporočili iz Smučarske zvez Slovenije.