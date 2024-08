Šeškov in Kamplov Leipzig prekinil niz nemških prvakov

Leverkusen, 31. avgusta - Leipzig, za katerega igrata slovenska nogometaša Benjamin Šeško in Kevin Kampl, je v drugem krogu nemškega državnega prvenstva prekinil niz neporaženosti Bayerja iz Leverkusna in zmagal s 3:2. Nemški prvaki so tako doživeli prvi poraz po 35 ligaških tekmah, potem ko so minulo sezono končali brez poraza in to tekmovalno obdobje začeli z zmago.