City že v prednosti pred Arsenalom, spet hat-trick Haalanda

London, 31. avgusta - Nogometaši Manchester Cityja, branilci naslova angleških prvakov, so že na začetku sezone našli pravo formo. V tretjem krogu so še tretjič zmagali, na krilih razpoloženega Erling Haalanda so v gosteh s 3:1 premagali West Ham. Ker sta točki na medsebojnem dvoboju izgubila Arsenal in Brighton, bo četa Pepa Guardiole vsaj en dan sama na vrhu lestvice.