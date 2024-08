Brutalni zadnji vzpon za konec drugega tedna Vuelte

Oviedo, 1. septembra - Kolesarje na dirki po Španiji čaka zahtevna 15. etapa od Infiesta do vrha slovitega asturijskega velikana Cuitu Negra (142,9 km). Slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) bo etapo začel z drugega mesta v skupnem seštevku in skušal nadaljevati trend zmanjševanja zaostanka v primerjavi z vodilnim Avstralcem Benom O'Connorjem.