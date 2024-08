Vreme: Sončno in vroče

Ljubljana, 31. avgusta - Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo prevladovalo večinoma sončno vreme. Popoldne bo v gorah in na prehodu med Primorsko in Notranjsko možna kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

Opozorilo: na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: v ponedeljek bo precej jasno z občasno povečano oblačnostjo, v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v Alpah bo nastalo nekaj ploh in neviht. V torek in sredo bo precej sončno in vroče. V hribovitem svetu je v torek možna kakšna nevihta.

Vremenska slika: nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi severnimi vetrovi k nam doteka topel in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: prevladovalo bo sončno in vroče vreme. V Alpah bo popoldne nastala kakšna kratkotrajna nevihta.