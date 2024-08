Na Lendavski trgatvi več kot 700 udeležencev predstavilo etnološko in kulturno izročilo šestih držav

Lendava, 31. avgusta - Na etnološki povorki po starem mestnem jedru je danes v sklopu 45. Lendavske trgatve več kot 60 skupin prikazalo tradicionalne običaje, ljudsko umetnost in kulturno dediščino Slovenije, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Avstrije in Slovaške. Na petnajstih vozovih so prikazali tudi jesenska in druga opravila.