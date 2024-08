Brighton z igralcem več odvzel točki Arsenalu

London, 31. avgusta - Arsenal in Brighton sta imela po dveh krogih angleške nogometne lige stoodstoten izkupiček, v tretjem pa sta se v medsebojnem obračunu v Londonu razšla z neodločenim izidom 1:1. Domači so v 38. minuti povedli prek Kaija Havertza, gosti pa so v drugem polčasu izkoristili igralca več na igrišču, v 58. minuti je izenačil Joao Pedro.