Pirc Musar ob robu konference Globsec na pogovorih s češkim in finskim kolegom

Praga, 31. avgusta - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes ob robu varnostne konference Globsec v Pragi ločeno srečala s predsednikom Češke Petrom Pavlom in predsednikom Finske Alexandrom Stubbom. Z obema je potrdila dobre in prijateljske odnose med državama, pozornost pa so namenili tudi mednarodnim temam, so sporočili z urada predsednice.